«Мы проиграли не Азербайджану, но сами привлекли поражение на свою голову, вследствие авантюрной и безответственной политики властей, проводимой на протяжении последних 23 лет».

Об этом заявил экс-президент АрменииЛевон Тер-Петросян в ходе выступления на съезде АНК.

По его словам, основа поражения была заложена в 1998 году на ложной вере в возможность сохранения статуса-кво и принципе не уступать ни пяди земли.

«А завершение поражения объявил Никол Пашинян своим провокационным заявлением «Карабах — это Армения и точка». И это стало концом Армении. В течение 23 лет наши власти не учитывали три важнейших фактора реалистичной политики: баланс сил, наличие или отсутствие союзников и, самое главное, необратимость времени. Истина состоит в том, что если что-то возможно сегодня, это не обязательно будет возможным завтра. Это очень простая вещь, которую наши власти не понимали, это азбука политики», — отметил он.

По мнению Тер-Петросяна, иными словами, на протяжении 23 лет власти Армении вели себя, как азартные игроки, делая новые ставки, пытаясь выиграть больше, и поэтому теряя то, что они уже «выиграли».

«Я не хочу вдаваться в подробности, потому что намерен подготовить обширную статью, посвященную этой проблеме», — отметил он.

Minval.az