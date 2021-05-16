«Если внимательно посмотреть на имеющиеся в открытом доступе биографии этих двух генералов, то невооруженным глазом видно, что Мурадов — строевик и боевой генерал, а Авдеев — штабист, за всю карьеру не разу не бывший в старших и высших офицерских чинах на командных должностях. Понятно, что статус участника боевых действий он приобрел во время российско-украинских событий 2014 года как начальник штаба Южного военного округа ВС РФ, но тогда этот статус в России получили еще многие тысячи военнослужащих, и его наличие у генерала Авдеева по большому счету ничего не значит. А вот замена строевика на штабиста — дело само по себе примечательное».

Об этом заявил российский историк Олег Кузнецов агентству «Интерфакс –Азербайджан», комментируя сообщения СМИ о смене командующего группировкой российских миротворцев в Карабахе. Согласно данным СМИ, вместо генерала Рустама Мурадова эту должность займет генерал Андрей Авдеев.

По словам Кузнецова, генерал Мурадов в рамках своей компетенции решил основные задачи по размещению российского миротворческого контингента в Карабахе. Причем все это было сделано без нарочитой показухи, тихо, грамотно и профессионально, так, что не вызвало особого ажиотажа ни в азербайджанском, ни в армянском обществе.

«Также хочу обратить внимание на еще одну деталь: в адрес генерала Мурадова высказывалось достаточно много нареканий как со стороны азербайджанской, так и со стороны армянской общественности, были претензии и по официальной линии. Так что отношение к его личности было скорее нейтрально-негативным, чем нейтрально-позитивным. К тому же внутри российского миротворческого контингента возникли свои скандалы, связанные с заведомо завышенными по объему поставками гуманитарной помощи армянскому населению зоны ответственности миротворцев, когда число ее получателей завышалось чуть ли не в полтора раза, что создавало широкий простор для махинаций с материальными ценностями в процессе их перераспределения. Российская военная прокуратура также имела претензии к моральному состоянию российских миротворцев в контактах с армянским населением, кое-кого пришлось даже списывать к месту постоянной дислокации миротворческой бригады в Ульяновск. Не стану комментировать слухи о якобы его причастности к наркотрафику, говорить об этом бессмысленно, пока не скажут свое веское слово компетентные органы. Но в любом случае обстановка вокруг этого генерала была нервозно-нездоровой. Так что к генералу Мурадову имелись как внешние, таки внутренние претензии, поэтому, я думаю, его решили сместить от греха подальше, чтобы все хорошее, что он сумел достичь, не было бы девальвировано впоследствии. Словом, ему не удалось обвести вокруг пальца армян, как он это проделывал и не раз с сирийцами. А по тому, как будет развиваться его служебная карьера дальше, мы очень скоро узнаем, оправдал ли он возложенные на него российским военно-политическим руководством надежды или нет, ведь никто из нас точно не знает, какие именно задачи перед ним изначально были поставлены», — подчеркнул политолог.

Кузнецов считает, что один провал генерала Мурадова, и достаточно серьезный, все-таки нужно назвать. «Он не смог принудить охраняемых им лидеров недобитых остатков армянского сепаратистского режима в Нагорном Карабахе демонтировать в азербайджанском городе Ходжавенд, находящегося в зоне ответственности российских миротворцев, памятник нацистскому преступнику Гаренину Нжде, являющемуся в Армении национальным героем. В данном вопросе вопреки воле политического руководства России он явно пошел на поводу у армянских националистов, чем существенно подпортил имидж России в регионе Южного Кавказа, показав тем самым, на чьей стороне реально находятся российские миротворцы под его командованием. Таких проколов и просчетов политического свойства не прощают даже заслуженным боевым генералам. Будем надеяться, что новый командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе исправит столь грубый и вопиющий прокол своего предшественника, а то и ему под давлением Азербайджана может быть уготована скорая отставка со своего поста», — считает политолог.

Кузнецов уверен, что генерал Авдеев — человек иного склада характера, образа мысли и стиля поведения, чем генерал Мурадов. «Для военного Авдеев имеет очень хорошее и систематическое образование. Как начальник штаба сначала дивизии, затем — армии, а потом — военного округа имеет навык и богатый опыт общения с гражданской администрацией, прекрасно понимает, как военнослужащие и объекты военной инфраструктуры должны быть вписаны в гражданскую жизнь, где пролегает черта между военной и гражданской юрисдикцией. Не хочу раздавать ему авансов, но, как мне кажется, назначение этого генерала на должность начальника российского миротворческого контингента в Карабахе должно означать начало нового этапа в процессе послевоенного урегулирования в регионе», — отметил он.

По его мнению, при генерале Мурадове российские миротворцы выполняли роль сдерживающего фактора, теперь они должны начать выполнять интегративную функцию — способствовать возвращению подконтрольных им территорий под юрисдикцию Азербайджана, начать разоружение остатков армянской армии в Карабахе и их вывод оттуда. «Для этого нужен другой темперамент, которого, похоже, не было у генерала Мурадова, но есть у генерала Авдеева, а если помнить, что темперамент человека — это его генетически обусловленная особенность, то в этом нет ничего плохого, просто один человек лучше решает одни задачи, а другой — другие. В российской миротворческой миссии в Карабахе начинается новый этап, для чего нужен другой командир с другим психотипом и складом характера. Эти и обусловлена, на мой взгляд, смена командующего российским миротворческим контингентом», — добавил политолог.

«Также нельзя не обратить внимания на тот факт, что о смене командующего контингентом российских миротворцев в Карабахе стало известно сразу после завершения визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Баку и его встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой внешнеполитического ведомства Джейхуном Байрамовым. Я думаю, что такая последовательность событий не случайна, и без политики или политических мотивов здесь явно не обошлось. Выше я говорил уже о том, что к генералу Мурадову имелись претензии по самым разным направлениям его деятельности, причем азербайджанская сторона их имела гораздо больше, чем армянская. Поэтому я думаю, что именно здесь следует искать причины замены генерала Мурадова. Очень похоже на то, что Москва в ответ на претензии Баку сделала жест доброй воли, причем он был запланирован заранее, тем самым Кремль был готов сделать этот шаг навстречу до того, как о нем было официальной объявлено», — подытожил Кузнецов.

Minval.az