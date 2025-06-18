В сети распространяется, как утверждается, конфиденциальный документ посольства США в Ереване о возможной координации с Арменией вблизи границы с Ираном.

Документ с пометкой «Только для внутреннего пользования» и грифом «Не подлежит распространению», распространённый рядом армянских СМИ, содержит предложения по обсуждению стратегической координации между США и Арменией на фоне растущей нестабильности и угроз со стороны Ирана. Среди ключевых пунктов:

— Логистическая поддержка: США предлагают конфиденциально обсудить возможность использования инфраструктуры в южных регионах Армении для хранения нелетальных материалов. Объекты должны оставаться под контролем армянской стороны.

— Скрытое перемещение персонала: Запрашивается согласование ограниченного и незадокументированного передвижения союзнического персонала вблизи армяно-иранской границы.

— Обмен разведданными: США выражают интерес к синхронизации технической информации, в том числе от гражданских миссий вроде EUMM, действующих в приграничных регионах.

Документ подчёркивает, что предложения не являются официальной позицией США и предназначены исключительно для неформального обсуждения.