Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Гренландию вызвал раздражение у его американского коллеги Дональда Трампа.

Об этом пишет британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники среди стран — участниц Группы семи (G7).

По ее информации, недовольство французским лидером повлияло на решение хозяина Белого дома досрочно покинуть саммит «Большой семерки» в Канаде.

При этом неназванный британский чиновник заявил в беседе с изданием, что глава Соединенных Штатов просто устал от G7 и хотел продолжить работу над «чем-то продуктивным».