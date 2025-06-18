Ереван продолжает свою «информационную войну» в неподражаемом стиле «армянского радио». На этот раз в армянских пабликах синхронно распространили репост якобы иранского Telegram-канала «Ахмед Каземи» с очередной порцией абсурдных обвинений в адрес Азербайджана.

Любопытно, что так называемый «иранский» канал выражается на удивление знакомым языком — риторикой российских державников в духе «Царьграда», щедро приправленной терминами из лексикона отечественных псевдоправозащитников. Если у «Царьграда» фигурируют «этнические преступные группировки», то у «Ахмеда Каземи» — уже «этническая шпионская сеть», которую якобы создал Азербайджан в интересах зловредных «сионистов». Присутствуют и знакомые по армянской пропаганде штампы вроде «наёмников» — тех самых, о которых рассказывали все 44 дня Отечественной войны.

Перед нами примитивный фейк из серии тех, что даже опровергать неудобно. Каждая строчка говорит о том, что текст был состряпан в Ереване, а затем неуклюже замаскирован под иранский. Типичная «операция под чужим флагом» — по шаблону всё того же «армянского радио».

Но особенно показательно, где появился этот фальсификат. Не на страницах каких-то случайных «недоблогеров» или маргинальных каналов, а в Telegram-ленте «Баграмян 26». А эта помойка не просто считается близкой к околопашиняновским кругам — по достоверным источникам, её курирует непосредственно администрация премьер-министра Армении.

А теперь «Баграмян 26» и другие финансируемые офисом Пашиняна занимаются тиражированием дешёвых и топорных фейков против Азербайджана. На карикатурном, конечно, уровне, но это не отменяет главного. Как уже рассказывал Minval, цель такого рода фейковых вбросов — не только и не столько в стремлении бросить пару комьев грязи в адрес Азербайджана. На самом деле цель у фейкомётов куда масштабнее. И рассчитывают там ни много ни мало столкнуть лбами Баку и Тегеран и добиться того, чтобы за армянские территориальные «хотелки» воевали уже иранцы. Тем более излишне напоминать, насколько подобные информационные игры, а точнее сказать, провокации связаны с реваншистскими планами.

А это уже заставляет серьёзно переоценить устоявшиеся представления многих о раскладе политических сил в Армении, где, согласно стереотипам, Никол Пашинян всей душой за мирный договор, но ему мешают такие нехорошие реваншисты.

Но теперь «армянское радио с персидским акцентом» в лице ресурсов Пашиняна заставляет эти стереотипы серьёзно пересмотреть. Тем более что подобные информационные провокации — не единственное доказательство, что в команде Пашиняна по-прежнему вынашиваются реваншистские планы, разве что Никол Воваевич и его подручные предпочитают не кричать об этом на каждом углу и выстраивают себе образ этаких «миротворцев», рассчитывая обменять его на реальные дивиденды.

Только не рассчитали, что «играть роль» в политике можно только до определённого предела. И «реваншистские уши» всё равно будут вылезать из-под любых камуфляжных головных уборов. Особенно если на деле это — шутовской колпак с бубенчиками.