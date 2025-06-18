Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что собирается национализировать ЗАО «Электрические сети Армении» (ЭСА), которое принадлежит российскому предпринимателю армянского происхождения, президенту и основателю группы компаний «Ташир» Самвелу Карапетяну.

«Я думаю, что пришло время, когда ЗАО «Армянские электрические сети» должно быть национализировано. Это произойдет быстро, и моя задача — чтобы все сотрудники ЗАО добросовестно выполняли свои трудовые обязанности», — написал он в своем Telegram-канале.

Пашинян добавил, что после национализации компании эта «добросовестность» сотрудников будет оценена. Премьер заявил, что нынешние владельцы «даже не считали ЭСА своим». «Им плевать на это стратегически важное учреждение, на его потребителей и сотрудников, потому что если ЭСА им не принадлежит, то кому? Его потребителям, его сотрудникам», — добавил он.