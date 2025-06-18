Сегодня исполняется 15 лет со дня гибели Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова.

Мубариз Агакерим оглу Ибрагимов родился 7 февраля 1988 года в селе Алиабад Билясуварского района. В 2005-м году с отличием окончил среднюю школу имени шехида Малика Пириева в селе Алиабад. В марте 2006 года был призван на военную службу военным комиссариатом Билясуварского района. Срочную военную службу во внутренних войсках начал со стрелка, 20 ноября 2007 года был уволен в запас в качестве командира подгруппы.

18 сентября 2009 года добровольно был принят вновь на действительную военную службу, окончил курсы прапорщиков Учебно-образовательного центра Вооружённых сил. После окончания достойно и мужественно исполнял служебный долг на линии фронта в качестве заместителя командира роты мотострелкового батальона.

18 июня 2010 года в результате провокации вооруженных сил Армении около 23:30 в направлении села Чайлы Тертерского района произошла перестрелка, в результате чего армянская сторона понесла большие потери.

С азербайджанской стороны на оккупированной армянскими агрессорами территории героически погиб Мубариз Ибрагимов, уничтоживший множество армянских боевиков.

На протяжении нескольких месяцев тело Мубариза Ибрагимова, подвергнутое издевательствам со стороны армянских солдат, незаконно удерживалось армянами и не выдавалось азербайджанской стороне для подобающего захоронения, вопреки всем мыслимым и немыслимым нормам морали и законам войны.

В результате усилий азербайджанской стороны и личному вмешательству президента Азербайджана Ильхама Алиева тело Мубариза Ибрагимова было возвращено на родину.

Указом президента Ильхама Алиева прапорщик Мубариз Ибрагимов посмертно удостоен звания Национальный герой Азербайджана, он был похоронен во 2-й Аллее почетного захоронения.

Церемония прощания с Мубаризом Ибрагимовым состоялась 7 ноября 2010 года.