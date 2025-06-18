Ночью продолжилась эскалация между Ираном и Израилем. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в своём аккаунте в X написал: «Бой начинается».

КСИР заявил, что Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля. По утверждению иранской стороны, в последней атаке использовались ракеты первого поколения Fateh, которые израильские системы ПРО якобы не способны перехватывать.

На этом фоне в Белом доме прошло закрытое совещание, однако решение о нанесении удара по Ирану принято не было (WSJ). Тем не менее, администрация США заявила, что ближайшие 24–48 часов станут решающими. Дональд Трамп потребовал от Тегерана отказаться от ракетной и ядерной программ и дал на это 24 часа, пригрозив последствиями (ABC, Reuters).

Одновременно Израиль нанёс авиаудары по объектам в Иране. По сообщениям иранской прессы, атаке подверглись ракетный завод у Тегерана и военный Университет имени имама Хусейна, готовящий офицеров КСИР.