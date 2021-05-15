Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что Киев может предложить Москве обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев. Медведчука обвиняют в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму, он отправлен под домашний арест до 9 июля.

«Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем»,— ответил Данилов в эфире телеканала «Украина 24» на вопрос о возможности обмена Виктора Медведчука на «украинских патриотов, которых удерживают в российских тюрьмах».

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