Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала соглашение о праве экспорта нефтепродуктов «Роснефти» вУкраину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.

Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов.

«Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена усилить свои позиции в международной нефтегазовой торговле. С российской нефтяной компанией «Роснефть» подписано соглашение, предусматривающее право поставки производимых «Роснефтью» нефтепродуктов в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы», — сообщил Ахмедов.

По его словам, в настоящее время согласовываются объем и сроки предусмотренных операций.

Minval.az