«Россия ведет себя с Арменией как серийный насильник или сексуальный преступник». Об этом в ходе внеочередного заседания парламента, посвященного событиям в граничащей с Азербайджаном Сюникской областью страны (Зангезур) заявил депутат Арман Бабаджанян.

Он утверждает, что Россия может быть причастна к ситуации, сложившейся на армянско-азербайджанской границе.

По его мнению, ни Россия, ни ОДКБ не будут защищать Армению, и Армения «должна выразить готовность сотрудничать с теми центрами силы, которые уже предложили ей военную помощь».

Minval.az