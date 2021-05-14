И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном.

«Сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении, в том числе, военной помощи», — сказал Пашинян.

Накануне азербайджанский МИД заявил, что в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года, в приграничных с Арменией районах Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана, освобожденных от оккупации, с улучшением погодных условий в регионах, имеющих сложный горный рельеф и климатические условия, азербайджанские пограничные силы размещаются на принадлежащих нашей стране позициях.

Minval.az