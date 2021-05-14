Армения должна быть готова к возможным «плохим сценариям» развития ситуации на границах республики после обострения на армяно-азербайджанской границе, заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян.

«Переговоры продолжаются, на данном этапе окончательного результата нет. Уверен, что мы достигнем развязки. Мы желаем решить ситуацию мирно и готовы вести переговоры в спокойном режиме, но также должны быть готовы к возможным плохим сценариям», — сказал Авинян журналистам в городе Горис Сюникской области Армении (Зангезур).

По его словам, «при развитии плохого сценария Ереван ожидает содействия своих союзников».

Minval.az