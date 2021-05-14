Президент Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, а также ряд других встреч и совещаний, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает «Спутник-Армения».

Minval.az