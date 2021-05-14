В Беларуси намерены ограничить законодательную функцию президента страны, исключив возможность издания им декретов, имеющих силу закона, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Главы Конституционного суда республики Петра Миклашевича.
Отмечается, что у главы государства отнимут эту функцию с целях более полной реализации парламентом законодательной функции.
Кроме того, президент больше не сможет по собственной инициативе либо по предложению правительства издавать имеющие силу закона временные декреты.