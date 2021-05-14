Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Николом Пашиняном. Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В ходе обмена мнениями по поводу недавнего инцидента на армяно-азербайджанской границе Владимир Путин акцентировал необходимость строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января сего года», — говорится в сообщении.

Minval.az