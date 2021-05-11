Британский принц Чарльз собирается свести к минимуму количество членов королевской семьи страны. Об этом сообщил изданию Daily Express телеведущий Джайлз Брандрет.

В настоящее время более 20 родственников королевы Елизаветы II носят титул «королевское высочество». Между тем, в конце 1940-х годов королевская семья состояла только из короля, королевы и двух молодых принцесс.

По словам телеведущего Брандрета, который был в свое время дружен с принцем Филиппом, в новый список членов королевской семьи войдут собственно принц Чарльз, его супруга Камилла, старший сын Уильям со своей супругой и принцесса Анна с принцем Эдвардом. Одна из вероятных причин такого сокращения численности титулованных особ — стремление сэкономить на содержании двора.

Отметим, что ранее принц Чарльз выступал с предложением сохранить принадлежность к королевскому дому лишь за королевой Елизаветой, ее супругом принцем Филиппом, собственно собой и своей супругой Камиллой, принцами Уильямом и Гарри и их супругами.

После того, как Гарри сложил с себя обязанности члена королевской семьи и вместе с супругой Меган Маркл уехал в США, количество членов королевской семьи сократилось.

Minval.az