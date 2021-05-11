Специалисты из Института вакцин Дьюка (США) разработали новую вакцину, которая в доклинических испытаниях доказала свою эффективность против различных коронавирусных инфекций, в том числе SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Ученые провели испытания на макаках и мышах. Антитела, индуцированные вакциной у этих животных, успешно нейтрализовали не только классический штамм уханьского коронавируса, но и новые варианты, возникшие в Великобритании, Южной Африке и Бразилии. При этом в ходе испытаний на обезьянах новая вакцина блокировала инфекцию COVID-19 на 100%, отмечено в статье.

Специалисты объясняют: вакцина активирует антитела благодаря наночастицам, которые состоят из фрагмента коронавируса и соединения, усиливающего иммунную реакцию в ответ на введение в организм иммуногена (адъюванта). Наночастицы вызывают значительно более высокие уровни нейтрализации у животных, чем существующие вакцины или естественная инфекция у людей, подчеркивают разработчики суперпрепарата.

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