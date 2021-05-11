

Телеведущий Владимир Соловьев обрушился с критикой на коллегу Ксению Собчак за ее высказывание о параде Победы.

В эфире шоу «Прямой контакт» на YouTube-канале «Соловьев LIVE» он назвал светскую львицу «недостойным созданием» и адресовал ей вопрос, зачем она ходила на репетицию парада. «Хайпануть? Чего ты туда полезла?» — возмутился Соловьев.

Телеведущий также обвинил Собчак в использовании высокого положения и памяти об отце, чтобы «прикрывать любую подлость, пошлость и мерзость». «Тебе можно все, потому что потом ты падешь на колени, будешь рыдать, раскаиваться, пошлешь там маму», — негодует Соловьев.

Собчак ранее опубликовала пост о Дне Победы, в котором выразила мнение о том, что не разделяет способ празднования, когда люди не скорбят о погибших, а демонстрируют смертоносное оружие. Телеведущая также призвала заменить парады Победы чем-то другим.

Minval.az