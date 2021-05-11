Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал трагедию в казанской школе, он заявил, что у террористов нет нации и религии.

«Я уже неоднократно говорил, что у террористов, направляющих оружие на женщин и детей, нет ни нации, ни религии, ни чести. Это больные животные, которыми движет только желание убивать слабых и беззащитных людей. Уверен, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Кадыров также отметил, что считает верным и своевременным решение Путина проработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту.

Глава Чечни выразил соболезнования родным погибших и президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

«Мы вместе со всей страной глубоко осуждаем это ужасное и вопиющее преступление. Надеюсь, что суд вынесет самое суровое наказание для преступника по всей строгости закона!» — заключил Кадыров.

Minval.az