В Кремле прокомментировали стрельбу в школе № 175 в Казани, в результате чего погибли восемь человек.

«Президент Владимир Путин заслушал доклад директора ФСБ Александра Бортникова о деталях произошедшего. Также президент переговорил по телефону с премьер-министром Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой, главой МЧС Евгением Зиничевым. В разговоре с Мишустиным и Голиковой было принято решение, что на самолете МЧС, который сейчас уже вылетает в Казань, на борту которого находятся медики, психологи и медицинское оборудование, в Казань также вылетают министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр образования Сергей Кравцов», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кроме того, президент «дал указание оказать содействие и обеспечить медицинской и психологической помощью пострадавших детей, а также оказать содействие родным погибших». «Отдельное поручение было дано главе Росгвардия Виктору Золотову: срочно проработать новое положение о видах оружия, которое может быть на руках у населения», — добавил Дмитрий Песков.

Minval.az