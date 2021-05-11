«Это наш третий визит в Лачин. Наш нынешний визит связан с праздником Пасхи. До этого мы посетили монастырь Худавенг, древний албанский храмовый комплекс в селе Венг Кельбаджарского района и провели там обряды».

Об этом заявил председатель Албано-удинской христианской общины Роберт Мобили во время посещения древнего албанского храма «Агоглан» в Лачинском районе.

«А сейчас мы хотим помолиться и отпраздновать Пасху в храме «Агоглан» в Лачинском районе. Это богатое наследие нашей древней албанской независимой церкви. Храмы, церкви на этих землях, около 30 лет находившихся под оккупацией, тоже были захвачены. Эти храмы являются наследием непосредственно албанской независимой церкви и не имеют ничего общего с армянской церковью. Ценой крови наших шехидов эти земли были освобождены от оккупантов и сегодня, благодаря им, нашим доблестным героям, мы можем приехать сюда, посетить эти места», — цитирует председателя общины Репорт.

Minval.az