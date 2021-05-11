«Мы готовы предпринимать все шаги для интеграции армянского населения Азербайджана в политическую, экономическую и социальную жизнь страны».

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым.

Глава МИД подчеркнул, что Азербайджан выполнил резолюции Совета безопасности ООН и восстановил территориальную целостность, и готов нормализовать отношения с Арменией и дальше работать в этом направлении.

«Открытых вопросов в постконфликтный период очень много. Но мы нацелены на их решение. Это в интересах как азербайджанского и армянского народов, так и всего региона. Страны, в первую очередь должны с уважением относиться к территориальной целостности друг друга», — заявил Дж. Байрамов.

Minval.az