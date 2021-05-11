Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что держит на личном контроле ситуацию со стрельбой в школе в Казани, причины выясняются, на месте работают все службы.

Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Погибли 11 человек, четверо госпитализированы. Задержан подросток, предположительно, открывший стрельбу. Как отмечал глава Татарстана Рустам Минниханов, четыре мальчика и три девочки погибли при стрельбе в школе в Казани, 16 человек находятся в больнице.

«Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле. Глубочайшие соболезнования семьям погибших», — написал он на своей странице во «Вконтакте».

Minval.az