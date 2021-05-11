Устроивших стрельбу в казанской школе было несколько, они совершили нападение во время урока, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, находившиеся внутри здания дети получили сигнал укрыться и легли на пол, при этом были слышны стрельба и грохот. Эвакуироваться им помогли сотрудники ОМОН и спасатели.
Источник отметил, что среди погибших оказалась учительница начальных классов. «По всей школе была слышна стрельбы. Стреляли много раз. Есть пострадавшие, ходят слухи, что учителя начальных классов застрелили на глазах первоклашек», — рассказал он.
На месте ЧП находятся медики, полиция, психологи, президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.
Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.
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Силовики возбудили уголовное дело после стрельбы в школе в Казани, при которой погибло 11 человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Число погибших при стрельбе в школе Казани выросло до 11.
Об этом сообщает РИА Новости.
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В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли педагог и восемь учеников, четверых госпитализировали, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о шести убитых.
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Шесть учеников и учитель погибли при стрельбе в одной из школ Казани.
ЧП произошло в учебном заведении на улице Файзи во вторник утром 11 мая. В школу зашли двое мужчин с оружием и открыли стрельбу. Один из стрелков выпрыгнул из окна, по предварительной версии, он уже задержан, второй остается в здании . Один человек погиб, один ранен, уточняет Telegram-канал Mash.
После стрельбы в школе Казани произошел взрыв.