Президент Владимир Путин внес в Думу законопроект № 1168313-7 о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу (ДОН). Законопроект появился в думской базе.

11 мая в 8.28 документ, согласно базе законопроектов Госдумы, был зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

5 мая премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о представлении президенту предложения о денонсации этого договора. Предполагалось, что после того, как правительство представит законопроект о денонсации ДОН президенту, документ будет передан в Госдуму.

Договор по открытому небу (ДОН, The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Страны-участницы получают право совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

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