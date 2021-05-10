Лидер ЛДПР Владимир Жириновский завил, что в США действуют COVID-лаборатории, которые занимаются распространением коронавируса по всем странам мира. По его словам, их необходимо уничтожить. Об этом парламентарий заявил в эфире радио «Комсомольская правда», сообщает URA.RU.

Депутат считает, что в данной ситуации нужно действовать, полагаясь на силовые способы, и «разгромить лаборатории и центры, где они (американцы) готовят будущие микробы». Он отметил, что оппоненты намерены вести инфекционную войну против России.

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