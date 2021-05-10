

США не смогут разместить в Узбекистане свои военные базы, так как этого не предусматривает оборонная доктрина страны. Об этом заявили в пресс-службе узбекистанского Министерства обороны, передает РИА Новости.

Там подчеркнули, что в конституции и концепции внешней политики страны заложен принцип о недопущении на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов. Кроме того, пресс-служба сообщила, что Узбекистан принципиально не участвует в миротворческих операциях и военных конфликтах в других регионах.

Таким заявлением Минобороны страны отреагировало на сообщение The Wall Street Journal, в котором предполагалось размещение войск, выводимых из Афганистана, в странах Средней Азии — Узбекистане и Таджикистане.

При этом американское руководство пока не обращалось с официальными запросами о создании военных баз на территории названных государств. Пока что Минобороны США взвешивает все за и против. В принятии решения также принимают участие Госдепартамент и Белый дом.

Minval.az