Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден живым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

Глава Минздрава, поиски которого велись три дня, сам вышел из леса в 32 километрах от деревни Поспелово, где пропал. «Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района», — рассказали в администрации региона.

Александр Мураховский возглавил Минздрав Омской области в ноябре 2020 года. До этого он был главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске, куда после отравления доставили Алексея Навального. Из Омска Навального эвакуировали в Берлин, где врачи клиники «Шарите» обнаружили у политика признаки отравления веществом из группы «Новичок». Врачи омской больницы настаивали на том, что у Навального симптомов отравления нет.

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