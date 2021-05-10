«Есть конкретные уголовные дела в отношении армянских террористов и наемников, воевавших в Карабахе».

Об этом заявил Генеральный прокурор Кямран Алиев.

Он сказал, что против этих лиц были выдвинуты обвинения по соответствующим уголовным делам.

«Уголовное дело в отношении одного из них — гражданина Ливана направлено в Бакинский военный суд. Для всестороннего и объективного подхода к уголовному делу в отношении данного лица будет проведено рассмотрение в соответствии с международными конвенциями. Уголовное дело в отношении других террористов также близится к завершению. В связи с этим общественности будет предоставлена подробная информация», — цитирует К.Алиева АПА.

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