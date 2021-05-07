Кошки любят сидеть не только в реальных, но и в воображаемых коробках, считают исследователи Университета Нью-Йорка. Результаты их эксперимента изложены в статье в журнале Applied Animal Behavior Science. Как сообщает Лента.Ру, ученые пишут, что для тестирования визуального восприятия кошек они провели эксперимент.

Владельцы кошек размещали на полу специальный квадрат Каниши, который создает иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков. Затем они наблюдали за кошкой (котом). При этом рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты. В итоге оказалось, что кошки одинаково выбирали обе фигуры — реальную и иллюзорную — и садились внутри одной так же часто, как и внутри другой.

Серьезно обдумав результаты эксперимента, ученые решили, что кошки, как и люди, способны мысленно дополнять фигуры, проводя невидимые линии. Это доказывает, что кошки чувствуют себя в безопасности внутри даже виртуально замкнутого пространства, будто сидя в укрытии. По мнению исследователей, такие эксперименты и открытия позволяют лучше узнать о способах взаимодействия животных с людьми.

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