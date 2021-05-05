Известный турецкий повар Нусрет Гекче, основатель ресторана Salt Bae, откроет свое заведение в Лондоне, где посетители смогут заказать говяжьи стейки, покрытые чистым золотом, пишетLAD Bible.

Отмечается, что в меню, которое разработал повар, будет появится позиция «Золотой Томагавк» — стейк из мраморной говядины, покрытый 24-каратным золотом. Стоимость одной порции, по предварительным данным, составит тысячу долларов.

Посетителям ресторана также будут доступны бюджетные варианты. За бутылку газировки Sprite в ресторане надо будет заплатить 10 долларов, порция картошки фри обойдется в 15 долларов.

Рестораноткроют 17 мая в отеле «Парк Тауэер Найтсбридж».

Minval.az