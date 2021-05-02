Улыбчивые бортпроводники, встречающие нас на входе в самолёт, не только проверяют посадочные талоны и желают приятного полёта. Они с одного взгляда способны понять, как мы поведём себя в критической ситуации, требуется ли нам особое внимание и можно ли нас вообще пускать на борт. «Лайфхакер» разъясняет, на что они смотрят в первую очередь.

Смотрите ли вы в глаза

Как правило, те, кто избегает зрительного контакта, боятся или нервничают. Пассажир может и не признаться, что испытывает сильный страх перед полётом, но опытный бортпроводник на всякий случай будет присматривать за ним.

Нервничаете ли вы

Даже если вы не прячете глаза, но у вас трясутся руки, выступает пот или проявляются другие признаки того, что вам не по себе, бортпроводник обязательно обратит на это внимание и в случае необходимости поможет справиться с паникой.

Трезвы ли вы

Иногда пассажирам в подпитии удаётся проскочить через паспортный контроль, но это не значит, что их не развернут на входе в самолёт. Если стюард заметит признаки неадекватного поведения или агрессии при посадке, нетрезвого путешественника могут ссадить с рейса.

В какой вы физической форме

Мы любуемся стюардессами, а они тем временем прикидывают, сможем ли мы оказать помощь другим пассажирам в случае экстренной эвакуации.

Отвечаете ли вы на приветствие

Дело не только в том, что общительного пассажира охотнее обслужат в полёте. К такому пассажиру в случае непредвиденной ситуации в первую очередь обратятся за помощью.

Как вы себя чувствуете

Бортпроводники всегда стараются заранее понять, как вы перенесёте полёт. Если вам явно нехорошо уже при посадке, возможно, не стоит рисковать. Откачивать вас в полёте будет намного сложнее, чем на земле.

Беременны ли вы

После определённого срока требуется специальный сертификат от врача, разрешающий перелёты. Также некоторые авиакомпании запрещают перелёт на поздних сроках беременности. Бортпроводники с особым вниманием относятся к путешественницам в положении и стараются по мере возможности минимизировать неудобства полёта.

Minval.az