Жительница города Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Худа аль-Матруши стала первым в этой стране автомехаником и открыла собственную мастерскую. С открытием предприятия ее поздравил наследный принц Абу-Даби, столицы ОАЭ, Мухаммед бен Заид аль-Нахайян, пишет РИА Новости.

36-летняя аль-Матруши в размещенном в Instagram ролике рассказала, что уже 16 лет ремонтирует автомобили, однако раньше это было только хобби, а не профессией.

«Я люблю эту работу и начала ремонтировать автомобили 16 лет назад, но открыла мастерскую только сейчас», — подчеркивает она.

«Мы гордимся, что в нашей стране есть такие замечательные люди, и поддерживаем вас», — заявил в свою очередь аль-Нахайян.

Отметим, что ОАЭ также планируют отправить в космос женщину. Новыми эмиратскими космонавтами должны стать Мохаммед аль-Мулла и Нура аль-Матруш.

Minval.az