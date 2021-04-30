В Португалии открыли самый длинный в мире подвесной пешеходный мост. Он располагается в геопарке Арока, сообщает CNN.

Длина моста — 516 метров, он проложен над рекой Пайва на высоте 176 метров. Подвесной мост поддерживается стальными тросами и двумя огромными V-образными башнями. Перила и настил выполнены из жесткой открытой сетки, поэтому под собой посетители будут видеть ущелье. Переход через весь мост занимает около 10 минут.

Строительство моста, спроектированного португальской студией, заняло два года и завершилось в июле 2020 года, но из-за пандемии открытие перенесли почти на год. Мост обошелся в 2,3 миллиона евро.

Для всех посетителей он откроется 3 мая, но некоторые местные жители уже успели там пройти. Они отметили, что немного испугались, ступив на мост, но назвали такой опыт экстраординарным. Местные власти же отметили, что мост способен заинтересовать разных людей: любителей инженерии, ценителей природы, и тех, кто любит экстрим. Геопарк Арока известен среди любителей экстремальных видов спорта.

Ранее самым длинным подвесным пешеходным мостом в мире был мост Чарльза Куонена в Швейцарии протяженностью 494 метра, открытый в 2017 году.

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