Свыше семи тысяч азербайджанцев были вывезены из России в Азербайджан после закрытия границ, связанного с угрозой распространения коронавируса. Об этом было сказано в рамках состоявшейся в Москве встречи между делегацией Государственного комитета по работе с диаспорой и руководством Россотрудничества.

Речь идет об азербайджанцах, находившихся близ границы республики, в Дагестане.

Азербайджан закрыл свои границы с полуночи 5 апреля 2021 года. С этого периода оставшихся на российской стороне соотечественников специальными автобусными рейсами в порядке очереди начали переправлять на родину через коридоры, открытые министерством иностранных дел АР. Сегодня азербайджанцы могут попасть на родину лишь воздушным транспортом. В порядке исключения, периодически страна обеспечивает въезд для небольших групп людей, обратившихся в МИД.

Minval.az