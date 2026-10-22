За январь–сентябрь 2026 года Азербайджан посетили 1 млн 831,8 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 191 страны. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Государственный комитет статистики, наибольшая доля прибывших пришлась на граждан России — 27,1%. Далее следуют Турция (19,4%), Иран (7,7%), Грузия (4,9%) и Казахстан (4,5%).

При этом количество прибывших из стран Евросоюза увеличилось на 6,1%, а из государств СНГ — на 4,3%. В то же время поток из стран Персидского залива сократился на 32%.

За отчетный период снизилось и число поездок граждан Азербайджана за границу. В январе–сентябре за рубеж выехали 1 млн 575,3 тыс. человек, что на 1,8% меньше прошлогоднего показателя.

Основными направлениями поездок стали Турция (44%), Россия (14,6%) и Грузия (13%).

Большинство зарубежных поездок — 70,4% — совершалось воздушным транспортом. На автомобильный и железнодорожный транспорт пришлось 27,6%.