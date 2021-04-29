Два грузовика, перевозившие бронежилеты из России в Армению, простояли на КПП «Верхний Ларс» один месяц и три дня, так и не проехав грузинскую границу. Помощь так и не прибыла. Грузовики, перевозившие «гуманитарную помощь» (кавычки наши — прим.Минвала), были отправлены из Москвы 5 марта, а 28 марта грузинские пограничники конфисковали документы у водителей, запретив им продвигаться вперед.

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В этой связи водитель одного из грузовиков заявил: «Мы возвращаемся. Пусть все знают о бездействии посольства Армении в Грузии. Звонят и от нас узнают, что завтра в Грузии нерабочий день. Вы знаете, сколько денег за это время было потрачено? Но результат нулевой».

Ранее он сказал, что когда они приехали, им сказали, что законы изменились, и их не могут пропустить, потребовав разрешение на перевозку военного груза, что для этого требуется разрешение Министерства обороны Грузии.

«Они потребовали документы, мы их предоставили. После этого они должны были передать их в комиссию на обсуждение, и обязались решить этот вопрос в течение 15 дней. Срок истек 26 апреля», — отметил водитель, слова которого приводит армянский интернет-портал 168.am.

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