Две фуры с бронежилетами, направляющиеся из России в Армению, около месяца находятся на КПП «Верхний Ларс».

Пользователь Людмила Манукян на своей странице в Facebook сообщила, что две фуры с бронежилетами более месяца находятся в нейтральной зоне российско-грузинской границы, на КПП «Верхний Ларс». Пользователь отметила, что фуры были отправлены из Москвы в качестве гумгруза 5 марта. 28 марта на грузинском КПП пограничники изъяли документы водителей и самого груза, запретив им двигаться дальше. Манукян пишет, что водители находятся там около месяца, но вопрос до сих пор не решен.

Один из водителей заявил, их остановили грузинские пограничники, отметив, что груз входит в категорию «товара особого назначения», для пропуска которого необходимо разрешение Минобороны страны.

«Мы показали груз, они убедились, что это бронежилеты и нет ничего другого. Потом ящики вновь запечатали пломбой, а мы так и остались на границе в ожидании разрешения», — сказал водитель (цитата по «Спутнику»).

Водитель также заявил, что если произойдет форс-мажор и завтра их не пропустят, то все дальнобойщики намерены вернуться в Россию, так как устали ждать.

Minval.az