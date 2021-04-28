Долларовый миллиардер Араз Агаларов не собирается заниматься вопросами разделения наследства. Он уверен, что дети сами поделят деньги между собой.

Бизнесмен заверил, что считает своих детей добропорядочными и умными людьми, способными самостоятельно разобраться с многомиллиардным наследством, которое им достанется в случае его смерти.

«У меня дочь и сын. Других наследников нет. Сами между собой разберутся. У Эмина с Шейлой прекрасные отношения, они очень любят друг друга. И люди по натуре хорошие», — объяснил свой отказ заниматься дележкой наследства долларовый миллиардер (цитата по ТАСС).

Предприниматель также сообщил, что пока не будет отходить от дел, несмотря на то, что ему уже исполнилось 65 лет. Пока еще он имеет мотивацию и интерес работать. Кроме того, над его бизнесом висит огромная кредитная нагрузка, которую он хочет снять для того, чтобы его наследникам не пришлось разгребать оставленные им проблемы.

Minval.az