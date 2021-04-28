Сегодня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла участие в онлайн встрече с участием руководителей парламентов ряда стран на тему «Роль парламентов в укреплении международного мира и доверия».

Как говорится в сообщении отдела прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в своем выступлении на встрече С.Гафарова рассказала об оставшемся в прошлом нагорно-карабахском конфликте.

В ответ на лживые и направленные на то, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение высказывания, сделанные в ходе встречи спикером парламента Армении, председатель Милли Меджлиса сказала с сожалением в своем выступлении, что председатель парламента Армении продолжает конфликтную и ненавистническую риторику. Азербайджан выполняет все свои обязательства, отраженные в трехстороннем заявлении. С.Гафарова отметила, что Армения тайно посылает диверсантов, террористов на земли, которые признаны на международном уровне территорией Азербайджана и были освобождены от оккупации нашей страной. Это является грубым нарушением Арменией заявления от 10 ноября, направлено на нарушение мира и безопасности в регионе. Поэтому группы провокаторов, диверсантов, задержанные в ходе антитеррористической операции Службы государственной безопасности и Министерства обороны Азербайджана, не могут считаться военнопленными.

С.Гафарова отметила, что в ходе 44-дневной войны Армения использовала в ходе боевых действий этнических армян-террористов, привезенных из различных стран. Азербайджан сумел освободить свои земли от террористов и вооруженных группировок и тем самым фактически самостоятельно выполнил 4 резолюции Совета безопасности ООН, восстановил свою территориальную целостность и справедливость.

Minval.az