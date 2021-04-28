Организованная Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана группа представителей местных средств массовой информации посетила освобожденный от оккупации поселок Гадрут Ходжавендского района.

Журналисты ознакомились на месте с обстановкой, осмотрели восточную чинару (платан) возрастом более 900 лет.

Завсектором Министерства экологии и природных ресурсов Мехман Набиев рассказал журналистам, что 900-летний восточный платан, зарегистрированный как памятник природы в поселке Гадрут, не был уничтожен армянами:

«В Ходжавенде есть 12 таких памятников природы диаметром 450 см, высотой 40 метров, 7 из которых-восточный платан. Эти памятники природы постановлением Совета Министров Азербайджанской ССР № 167 от 1982 года были включены в список памятников природы. В ходе мониторинга выяснилось, что из тех платанов сохранились лишь три. Из предыдущих экспедиций также стало известно, что из 138 памятников природы, зарегистрированных в Физулинском, Зангиланском, Джебраильском и Губадлинском районах, уничтожены 123. Из них 117 — восточный платан. Почти все находящиеся в этих районах памятники природы были вырублены, сожжены и уничтожены. А 3 восточных платана в Гадруде были сохранены армянами для привлечения туристов. Это дает основание говорить о том, что армяне, жившие в поселке Гадрут, не уничтожили их в целях использования этих памятников природы в туристических целях. А на необитаемых территориях они уничтожили памятники природы, возраст которых превышает 1400, а то и 2000 лет. А от памятников природы в Зангиланском, Губадлинском, Джебраильском и Физулинском районах остались лишь ростки. Цель состояла в том, чтобы стереть следы азербайджанцев на этих территориях. Поэтому они уничтожили памятники на этих территориях» (цитата по АПА).

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