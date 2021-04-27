Журнал Time, который на протяжении 22 лет ежегодно составляет список самых влиятельных людей мира, впервые составил список самых влиятельных компаний. Об этом сообщает «Медуза».

В список попали компании, которые оказывают значительное влияние на современный мир. Журнал отобрал их на основе рекомендаций отраслевых экспертов и собственных журналистов, после чего оценил каждую из предложенных компаний по определенным параметрам, среди которых были актуальность, инновации, успешность.

Итоговый список Time разделен на пять категорий — «Первопроходцы», «Лидеры», «Инноваторы», «Гиганты», «Разрушители». В каждую из них включено от 16 до 22 компаний.

В список попали, в частности, бренд нижнего белья певицы Рианны Savage X Fenty, производитель растительного мяса Beyond Meat, спортивное приложение Strava («Пионеры»); производитель электроники Apple, логистическая компания Maersk, производитель детских игрушек Mattel («Лидеры»); сервис видеозвонков Zoom, соцсеть TikTok, фармакологическая компания Moderna («Инноваторы»); сеть магазинов Walmart, медиакорпорация Disney, криптовалютная биржа Coinbase («Гиганты»); производитель электромобилей Tesla, краудфандинговая платформа GoFundMe, биржевой брокер Robinhood («Разрушители»).

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