В международном аэропорту Майами, США, в воскресенье, 25 апреля, в терминале компании American Airlines произошла драка семерых пассажиров. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на CBS Miami.

По словам очевидцев, сотрудник авиакомпании сообщил группе ожидающих пассажиров из 4 человек, что осталось лишь три резервных места на рейс, а другой группе из 3 пассажиров сказал, что все места заняты.

Семь человек попытались разделить 3 оставшихся места, и спор быстро перерос в жестокую драку.

Силами охранников удалось прекратить драку. В полиции Майами рассказали, что одному из пострадавших понадобилась медицинская помощь. Пострадавший отказался писать заявление на своих обидчиков. Один из зачинщиков драки был задержан.

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