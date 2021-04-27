Ученые Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук доказали существование темной энергии, которая является причиной ускоренного расширения Вселенной. Статья исследователей опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Данные для анализа были получены в ходе расширенного спектроскопического обзора барионных осцилляций (The extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey, eBOSS), то есть колебаний в плотности видимой материи, которые возникли в молодой плотной Вселенной из-за акустических волн. Это позволило измерить скорость космологического расширения и роста крупномасштабных структур во Вселенной, когда размеры ее радиуса ограничивались диапазоном 0,7-1,8 миллиарда световых лет.

Согласно результатам исследования, соотношение между плотностью энергии, обусловленной космологической постоянной (или темной энергии) и критической плотностью, способной остановить расширение Вселенной (это соотношение обозначается ΩΛ), оказалось больше нуля на уровне статистической значимости 11 сигма. На настоящий момент это является самым убедительным доказательством наличия темной энергии во Вселенной.

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