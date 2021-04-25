Вслед за Лазаревой субботой для православных христиан настало Вербное воскресенье. А спустя семь дней верующие будут праздновать Светлое Воскресение Христово — Пасху.

В Вербное воскресенье православные отмечают вход Господень в Иерусалим. Согласно Евангелию, воскресив Лазаря, Иисус Христос с апостолами направились на праздник в Иерусалим. Христос въехал в город на осленке, а жители, до которых дошла весть о совершенных Сыном Божиим чудесах, бросали к его ногам пальмовые ветви, приветствуя как Мессию.

Однако Иисус понимал, что иудейские первосвященники добиваются его казни и скоро римский наместник Понтий Пилат «умоет руки» и предаст его мученической смерти на кресте, установленном на Голгофе.

Вход Господень в Иерусалим празднуется с IV века. Побеги вербы (ивы) с распустившимися почками, которые в этот день освящают в церквях, символизируют те самые ветви пальм, которыми народ иерусалимский устилал дорогу перед Христом.

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