Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

На нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Тбилисский проспект, от станции метро «20 Января» в направлении центра;

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро «20 Января»;

4. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.