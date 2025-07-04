Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
На нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Тбилисский проспект, от станции метро «20 Января» в направлении центра;
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро «20 Января»;
4. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.