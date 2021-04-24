Джо Байден, президент США, все же назвал события 1915 года «геноцидом армян». В Анкаре уже отреагировали. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу написал у себя в Twitter: «Слова не могут изменить или переписать историю. Нам нечему учиться у кого-либо касательно нашего прошлого. Политический оппортунизм — величайшее предательство мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме».

В Анкаре подчеркнули, что заявление Байдена с признанием «геноцида армян» подрывает взаимное доверие и дружбу между Турцией и США, и призвали Байдена «исправить эту серьезную ошибку». Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын отметил: «Мы решительно осуждаем и отвергаем заявление президента США, чья единственная повестка повторяет клевету тех кругов, которые враждебно настроены по отношению к нашей стране. Мы рекомендуем президенту США взглянуть на историю своей страны». МИД Азербайджана выступил со своим заявлением: слова Байдена вызывают сожаление, добавив: «Фальсификация истории, попытки «переписать историю» и использование ее для политического давления недопустимы». А президент Алиев в разговоре с Эрдоганом назвал решение Байдена исторической ошибкой.

Нынешний хозяин Белого как-то в порыве самокритичности назвал сам себя «машиной по производству ляпов». По поводу его «оговорок» уже потешаются не только сторонники Трампа. Но его заявление по поводу так называемого «геноцида армян» — это уже не просто ляп. Это действительно историческая ошибка, которая очень дорого обойдется прежде всего самим США. Байден умудрился подорвать отношения с Турцией и Азербайджаном как раз в то время, когда для США ценность позиций в Анкаре и Баку многократно возрастает. Турция — влиятельная страна со своими союзниками, причем на весьма важных «направлениях»: Ближний и Средний Восток, Черное море, включая Украину, Сирия, Ливия, выход в Центральную Азию и к северным границам Китая…Причем «ворота» на территории к востоку от Каспийского моря — это Азербайджан. Еще накануне Байден вел переговоры с президентом Турции, договаривался о встрече на июньском саммите НАТО… И на следующее утро в Белом доме делают шаг, где старый эвфемизм «выстрелить себе в ногу» лишь в малой степени описывает ситуацию. К тому же здесь вряд ли стоит рассуждать об «американских ценностях» и тем более «правах человека». Фальсификация истории, клевета на целые страны вряд ли могут считаться теми «ценностями», которые стоит беречь и лелеять. Речь действительно идет о популизме и погоне за голосами и не более того. Где Джо Байден и его команда решили, что пожертвовать интересами Турции можно без больших проблем.

Возможно, картина мира Джо Байдена сформировалась еще в те времена, когда в Вашингтоне могли смотреть на Турцию свысока и вести себя по принципу «а куда они денутся». Но сегодня расклад сил в мире уже другой, и нетрудно догадаться, что Вашингтон очень быстро ощутит «цену вопроса». Особенно с учетом такого обстоятельства. Предшественники Байдена, включая Барака Обаму, в чьей команде Байден занимал пост вице-президента, от слова «геноцид» предпочитали воздерживаться. Это была та самая политика США, где на первый план выходили государственные интересы и логика союзничества. И если теперь Байден решил «сменить позицию», это уже ставит под вопрос ни много ни мало стабильность внешнеполитического курса США. А такая стабильность и предсказуемость — одна из главных черт, которая и обеспечивала США их нынешний политический статус. Так что последствия допущенной Байденом исторической ошибки выходят далеко за рамки собственно «американо-турецкого» трека. И нет сомнений, что ее настоящие политические последствия еще впереди.

Нурани, обозреватель

Minval.az