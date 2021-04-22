Министр обороны России Сергей Шойгу приказал с 23 апреля начать возвращать в пункты постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях в Южном военном округе. Киев и западные страны призывали Россию отвести войска, опасаясь нового витка конфликта.

Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. «Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны», — сказал Шойгу на совещании, проходившем в аннексированном Крыму.

Генштабу, командующим войсками военных округов и ВДВ министр поставил задачу спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск. Он приказал до 1 мая вернуть в пункты постоянной дислокации личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й и 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий.

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