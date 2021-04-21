Президент России Владимир Путин выразил надежду, что инициатива личной встречи лидеров стран — постоянных членов СБ ООН состоится, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

«У стран «ядерной пятерки» особая ответственность. Надеюсь, что инициатива в личной встрече глав государств — постоянных членов Совета безопасности ООН, которую мы выдвинули в прошлом году, будет реализована. И она состоится, как только позволят эпидемиологические условия», — сказал Путин в среду, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию РФ.

Он подчеркнул, что Россия всегда открыта для широкого государственного сотрудничества.

«Мы последовательно выступаем за сохранение и укрепление ключевой роли в мировых делах именно Организации Объединенных Наций, стремимся оказаться содействие в урегулировании региональных конфликтов и уже многое сделали для стабилизации ситуации в Сирии, для налаживания политического диалога в Ливии», — заявил глава государства.

По его словам, Россия сыграла главную роль в том, что удалось остановить вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха.

«Именно на основе взаимного уважения мы выстраиваем связи с абсолютным большинством государств мира», — подчеркнул президент России.

Minval.az